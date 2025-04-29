Adana'da bir eve tabancayla ateş açan 2 zanlı tutuklandı

Kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü M.K. ve tabancayla ateş eden İ.H.D, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Nisan'da Güzelevler Mahallesi'ndeki eve motosikletli 2 şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

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