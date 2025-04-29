Adana'da ticareti yasak sincapları satmaya çalışan kişiye para cezası
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, ticareti yasak 2 sincabı satmaya çalışan kişiye 30 bin lira ceza kesildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, ticareti yasak 2 sincabı satmaya çalışan kişiye 30 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, koruma altında bulunan sincapların satılacağı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, satıcıyı alıcıyla ilçedeki bir sokakta buluştuğu sırada yakaladı.
Satıcıya 30 bin lira ceza kesen ekipler, 2 sincaba el koydu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.