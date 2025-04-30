Adana Valiliğinden "taksicinin polis tarafından darbedildiği" iddiasına ilişkin açıklama:

Adana Valiliği, merkez Çukurova ilçesinde çalışan bir taksi şoförünün polis memuru tarafından darbedildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Çukurova ilçesinde çalışan bir taksi şoförünün Fatih Polis Merkezi Amirliğinde görevli bir polis memuru tarafından darbedildiği iddiası üzerine çok sayıda taksicinin karakol önünde toplanmaya başladığı" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu olayın Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren ticari taksiciler ile uygulama üzerinden özel taşımacılık hizmeti sunan ve TAG olarak bilinen taksiciler arasında çıkan bir kavga olduğu tespit edilmiştir. Herhangi görevli bir polis memurunun taksi şoförüne yönelik darp fiili söz konusu olmamıştır. Bahse konu olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.