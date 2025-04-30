Feke'de dolu etkili oldu

Yaklaşık 15 dakika süren yağış, bazı meyve bahçeleri ve tarlalardaki ürünlere zarar verdi.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

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