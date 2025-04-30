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        Feke'de dolu etkili oldu

        Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:37
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        Feke'de dolu etkili oldu
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        Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

        İlçede dün akşam başlayan dolu, Ormancık Mahallesi'nde etkili oldu.

        Yaklaşık 15 dakika süren yağış, bazı meyve bahçeleri ve tarlalardaki ürünlere zarar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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