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        Adana'da 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisleri görüp panikleyince yakalandı

        Adana'da hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gittiği hastanede polisleri görüp kaçmak isterken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:51
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        Adana'da 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisleri görüp panikleyince yakalandı
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        Adana'da hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gittiği hastanede polisleri görüp kaçmak isterken yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde bekledikleri sırada kendilerini görünce panikleyip kaçmaya başlayan kişinin peşine düştü.

        Ekiplerin kovalamaca sonucu hastane bahçesinde yakaladığı Cuma G'nin, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 44 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Cuma G'nin polisler tarafından yakalanıp ekip aracına bindirilmesi hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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