Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Ekipler, araçtaki incelemede kaçak 6 ton 180 kilogram kıyılmış tütün buldu.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ceyhan ilçesinde durdurulan bir panelvanda da 4 bin 680 paket sigara ve 229 kilogram çay ele geçirildi.
Ekipler, 2 araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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