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        Adana'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:31
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        Adana'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mehmet Sinan B'nin (48) kullandığı 80 LF 200 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolunun Tırmıl mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü ile Şevval H. (27), Nuray B. (42) ve Fatma H. (61) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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