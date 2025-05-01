Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda, husumetli oldukları iddia edilen Süleyman A. (26) ile kuzeni Selman A. (27) arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında tabancayla ateş açan Süleyman A, kuzeni Selman A'yı yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Selman A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi kavga sırasında kullandığı tabancayla yakaladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.