Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:27 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda, husumetli oldukları iddia edilen Süleyman A. (26) ile kuzeni Selman A. (27) arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında tabancayla ateş açan Süleyman A, kuzeni Selman A'yı yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Selman A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi kavga sırasında kullandığı tabancayla yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Adana'y...
        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Adana'y...
        Hafif ticari araçla suluma kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Hafif ticari araçla suluma kanalına uçtu, yardımları reddetti
        Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Adana'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adana'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Camını kırdığı TIR'lardan cüzdan ve cep telefonu çaldı
        Camını kırdığı TIR'lardan cüzdan ve cep telefonu çaldı