Adana'da düğünlerdeki takı merasiminde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'da davetli gibi katıldığı iki düğündeki takı merasiminde, gelin ve damatlar için kutuya konulan 100 bin lirayı çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Leyla ve İsmet B. çifti için 20 Nisan'da merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir salonda düğün töreni düzenlendi.

Düğünün ardından davetlilerin takı merasiminde taktığı paraları sayan çift, 60 bin liranın eksik olduğunu fark etti.

Çiftin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, düğünde çekilen görüntüleri inceledi.

Kayıtta düğüne davetli gibi katılan şüphelinin, Leyla ve İsmet B. için kutuya konulan paraların bir kısmını alıp cebine koyduğu belirlendi.

- Zanlı başka düğünde de hırsızlık yapmış

Ekipler, 27 Nisan'da aynı mahalledeki farklı bir düğün salonunda dünyaevine giren Sedef ve Adem Ü'nün de takı merasiminde hırsızlık yaşandığı ihbarını aldı.