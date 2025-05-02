Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'da "yağma" suçundan hakkında 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da "yağma" suçundan hakkında 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otoyoldaki uygulama noktasında durdurulan minibüste inceleme yaptı.
İncelemede yolculardan F.M'nin, "yağma" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 20 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.