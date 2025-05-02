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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:54
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin kendini ifade etmesi ve öne çıkması açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Milliyetçiler Günü'nü kutlayan Kanlı, şunları kaydetti:

        "3 Mayıs, Türk milletinin tarih sahnesinde var olma iradesini, milli değerlerini ve kültürünü yaşatma azmini en gür şekilde haykırdığı gündür ve sadece geçmişte kalan bir hatıra değil, aynı zamanda istikbalimize ışık tutan ülkü meşalesidir."

        Kanlı, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile milliyetçileri rahmet, minnet ve dualarla andığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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