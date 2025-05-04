Adana'da Mattia Ahmet Minguzzi anısına resim yarışması düzenledi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Adana Şubesince, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi anısına resim yarışması düzenlendi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Adana Şubesince, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi anısına resim yarışması düzenlendi.
Mimar Sinan’ın 437. ölüm yıl dönümü anma programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Çocuk Gözünden Kent" konulu resim yarışmasına kentteki farklı okullardan 41 öğrenci katıldı.
Öğrencilerin yaptığı resimler, odanın konferans salonunda sergilendi.
Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Canan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, yarışmaya katılan öğrencilere ödüllerini verdi.
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