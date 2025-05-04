Yumurtalık'ta fırınlar denetlendi
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.
Belediye Başkanı Erdinç Altıok, kentteki denetimlerin süreceğini kaydetti.
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