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        Adana'da yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün kaçması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:37
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        Adana'da yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün kaçması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

        Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Yaralı kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu arada kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, hafif ticari aracın sürücüsünün yayaya çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kayıtlarda diğer araç sürücülerinin durarak yaralı kadına yardım etmek için yanına gitmeleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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