Adana'da yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı

Görüntüde, hafif ticari aracın sürücüsünün yayaya çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kayıtlarda diğer araç sürücülerinin durarak yaralı kadına yardım etmek için yanına gitmeleri yer alıyor.

Bu arada kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

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