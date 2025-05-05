Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 14 Şubat'ta tutuklanan S.A. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında durdurulan S.A'ya ait otomobilin bagajında 12,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

        Sanığın deşifre olmamak için kod adı kullandığı ifade edilen iddianamede, S.A'nın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu ve benzer suçlardan kaydının olduğu anlatıldı.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi

        Benzer Haberler

        Adana'da sert iniş yapan cayrokopterdeki 2 jandarma personelinden biri tabu...
        Adana'da sert iniş yapan cayrokopterdeki 2 jandarma personelinden biri tabu...
        'Kalp krizi geçirirken öksürün' inanışı, şehir efsanesi
        'Kalp krizi geçirirken öksürün' inanışı, şehir efsanesi
        Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Çalıntı motosikletle polisten kaçan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı
        Çalıntı motosikletle polisten kaçan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı
        Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak...
        Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yaparak...
        Saimbeyli'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Saimbeyli'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi