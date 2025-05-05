Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Adana'da otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 14 Şubat'ta tutuklanan S.A. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında durdurulan S.A'ya ait otomobilin bagajında 12,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın deşifre olmamak için kod adı kullandığı ifade edilen iddianamede, S.A'nın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu ve benzer suçlardan kaydının olduğu anlatıldı.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.