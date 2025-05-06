Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da 3 firari şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da 3 firari şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Nisan-5 Mayıs'ta 30 farklı noktada uygulama yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 3 zanlının yakalandığı çalışmalarda, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 18,79 gram uyuşturucu ve 500 gram uyuşturucu yapımında kullanılabilecek ham madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Trafik denetiminde de 150 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 30 aracı trafikten men etti.

        Hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarda ise ilçedeki bir iş yerinden çalınan 250 bin lira değerindeki malzemeler bulunup sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"

        Benzer Haberler

        Adana'da seyir halindeki tırın açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı
        Adana'da seyir halindeki tırın açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı
        Adana'da 16 bin 100 paket makaron ele geçirildi
        Adana'da 16 bin 100 paket makaron ele geçirildi
        Adana'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü
        Adana'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü
        Gökyüzünde telsizle evlilik teklifi; 'Diz çökmemek için yaptın bunu değil m...
        Gökyüzünde telsizle evlilik teklifi; 'Diz çökmemek için yaptın bunu değil m...
        Hafif ticari aracı ile yayaya çarpıp, kaçan sürücü yakalandı
        Hafif ticari aracı ile yayaya çarpıp, kaçan sürücü yakalandı
        Adana'da eniştesini tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
        Adana'da eniştesini tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında