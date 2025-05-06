Kozan'da 3 firari şüpheli yakalandı

Hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarda ise ilçedeki bir iş yerinden çalınan 250 bin lira değerindeki malzemeler bulunup sahibine teslim edildi.

Trafik denetiminde de 150 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 30 aracı trafikten men etti.

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