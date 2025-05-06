Adana'da seyir halindeki tırın açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı

Ekipler, ölen ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafiğin aksadığı bölgede önlem aldı.

Seyir halindeki tırın damperi bu esnada üst geçide çarptı. Bir bölümü yıkılan üst geçit, tırın damperine takılarak sürüklendi.

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