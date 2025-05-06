Adana'da seyir halindeki tırın açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki tırın aniden açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki tırın aniden açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı.
Hacı Hasan Meral idaresindeki 42 HM 551 plakalı tırın damperi, Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda aniden açıldı.
Seyir halindeki tırın damperi bu esnada üst geçide çarptı. Bir bölümü yıkılan üst geçit, tırın damperine takılarak sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ölen ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafiğin aksadığı bölgede önlem aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.