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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:44
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.N. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 22 Eylül 2024'te Atakent Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 50,57 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ile sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 830 lira ele geçirildiğini kaydeden savcı, B.N'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık B.N. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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