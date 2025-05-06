Adana'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı
Adana'da polis ekiplerince, 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da polis ekiplerince, 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 4 hafif ticari araçla kente kaçak tütün getirileceğini belirledi.
Ekipler, plakalarını tespit ettikleri araçları merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.
Araçlarda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.