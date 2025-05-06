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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 53 şüpheli tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 67 zanlıdan 53'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:50
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 53 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 67 zanlıdan 53'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Nisan-4 Mayıs döneminde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

        Aramalarda 2 kilo 525 gram sentetik uyuşturucu, 7 kilo 54 gram esrar, 4 bin 620 uyuşturucu etkili hap, 971 uyuşturucu hap, 193 gram kokain ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 53'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Narkotik ekiplerinin araç ve adreslerde arama yapması ve çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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