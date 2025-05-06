Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 53 şüpheli tutuklandı

Narkotik ekiplerinin araç ve adreslerde arama yapması ve çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca görüntülendi.

Aramalarda 2 kilo 525 gram sentetik uyuşturucu, 7 kilo 54 gram esrar, 4 bin 620 uyuşturucu etkili hap, 971 uyuşturucu hap, 193 gram kokain ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Nisan-4 Mayıs döneminde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

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