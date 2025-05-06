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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücünün yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:59
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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücünün yargılanması sürdü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İzzet Sefa R. ile taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İzzet Sefa R, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak İzzet Sefa R'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, bu aşamada sirayet edebileceği delilin kalmaması hususlarını dikkate alarak tahliyesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan 2024'te İzzet Sefa R. (21) kullandığı otomobille önce Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) idaresindeki motosiklete ardından da Yakup C'nin (33) aracına çarpmıştı. Kazada Ziyad Seleş hayatını kaybetmiş, Yakup C. yaralanmıştı.

        Kazayla ilgili 22 Nisan 2024'te tutuklanan İzzet Sefa R. hakkında "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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