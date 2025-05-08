Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen 3 sanığa hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 sanıktan 2'si 9'ar yıl, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen 3 sanığa hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 sanıktan 2'si 9'ar yıl, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.Y, N.İ. ve Y.G. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof tüfekleri kimlik ve adres bilgileri tespit edilemeyen kişilerden temin ederek yasa dışı ticaret yaptıklarını, Kavaklı ve Küçükdikili Koza Mahallesi'ndeki evlerinde kurusıkı silahları kullanabilir hale getirip kendi adlarına kayıtlı olmayan otomobil ve motosiklet ile alıcılara ulaştırdıklarını belirtti.

        Savcı ayrıca, sanıklara ait iki eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çekiç, torna makinesi, tabanca namlusu, silah kabzası ve çok sayıda silah parçası ile Y.G'ye ait otomobilde ise 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildirerek, fikir ve eylem birlikteliği içinde oldukları belirlenen sanıkların "iki veya daha çok kişiyle izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunmalarında silah imalatı ve ticareti yapmadıklarını öne süren sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "iki veya daha çok kişiyle izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan sanıklar N.İ. ve Y.G'yi 9'ar yıl hapis ve 48'er bin lira adli para cezasına, sanık İ.Y'yi ise 7 yıl 6 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Macron ile Şara görüştü
        Macron ile Şara görüştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişi, boşandığı eşini silahla öldürdü
        Adana'da bir kişi, boşandığı eşini silahla öldürdü
        Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü
        Eski eşini metro alt geçidinde tabancayla başından vurarak öldürdü
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yeniden yargılanm...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yeniden yargılanm...
        Adana'da "Maarif Modeli Aile Okulu Buluşmaları" düzenlendi
        Adana'da "Maarif Modeli Aile Okulu Buluşmaları" düzenlendi
        Aladağ'da ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesinde buluştu
        Aladağ'da ilkokul ve lise öğrencileri "Kardeş Okul" projesinde buluştu
        Kozan'da 2 okulun masa tenisçileri Türkiye şampiyonasına katılacak
        Kozan'da 2 okulun masa tenisçileri Türkiye şampiyonasına katılacak