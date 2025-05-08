Adana'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen 3 sanığa hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 sanıktan 2'si 9'ar yıl, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.Y, N.İ. ve Y.G. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların ruhsatsız tabanca ve kalaşnikof tüfekleri kimlik ve adres bilgileri tespit edilemeyen kişilerden temin ederek yasa dışı ticaret yaptıklarını, Kavaklı ve Küçükdikili Koza Mahallesi'ndeki evlerinde kurusıkı silahları kullanabilir hale getirip kendi adlarına kayıtlı olmayan otomobil ve motosiklet ile alıcılara ulaştırdıklarını belirtti.

Savcı ayrıca, sanıklara ait iki eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çekiç, torna makinesi, tabanca namlusu, silah kabzası ve çok sayıda silah parçası ile Y.G'ye ait otomobilde ise 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildirerek, fikir ve eylem birlikteliği içinde oldukları belirlenen sanıkların "iki veya daha çok kişiyle izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.