ÇÜTAM, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'i konuk etti

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) mayıs ayı toplantısında Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç'i konut etti.

Bilgiç, toplantıda ATB’nin 1913’ten günümüze nasıl gelişerek büyüdüğü konusunda bilgi verdi.

Borsanın 112 yıllık tarihi sürecini anlatan Bilgiç, "Pamuk ticareti üzerine kurulan en eski iki borsadan biridir ve kurulduğu günden bugüne birçok yenilik yapmıştır. Tek bir ürün tesciliyle başlayan borsamız, ülkemizdeki 115 ticaret borsası içerisinde en geniş ürün kotasyon listesine sahip bir ticaret borsası olmuştur." ifadesini kullandı.

Bilgiç, teknolojiyi yakından takip eden borsanın lisanslı depoculuk kapasitelerinin de çok hızlı artış gösterdiğini belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendiren ÇÜTAM Müdürü Prof. Dr. Ayşehan Deniz de herkesi çarşamba günleri ÇÜTAM Kültür Evi’nde düzenlenen toplantılara davet etti.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, ATB Başkanı Şahin Bilgiç’e günün anısına teşekkür belgesi verdi.