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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:00
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Mart 2024'te Atakent Mahallesi'ndeki evinde sigara paketine gizlediği 58,47 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların tespit edildiğini kaydeden savcı, Y.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Y.B. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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