Adana'da yaşayan Ukraynalılar savaşlarda hayatını kaybedenleri andı

Ukrayna adına bugünün derin anlamı olduğunu belirten Tarı, "Savaş yeniden topraklarımızda. Özgürlük, barış ve yaşam için yine mücadele ediyoruz." dedi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

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