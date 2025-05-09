Adana'da emniyet kemeri takmayanlar, simülasyon aracında riskleri deneyimledi
Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracında kaza anında yaşanabilecekleri deneyimlemelerini sağladı.
Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracında kaza anında yaşanabilecekleri deneyimlemelerini sağladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda emniyet kemeri denetimi yaptı.
Polis ekipleri, emniyet kemeri takmadığını belirlediği sürücüleri uygulama noktasında durdurdu.
Emniyeti kemeri takmayan sürücülere ceza yazmayan ekipler, bu kişilerden simülasyon aracına binmelerini istedi.
Sürücüler, simülasyon aracında, emniyet kemeri takmamaları halinde olası kazalarda karşılaşabilecekleri tehlikeleri tecrübe etti.
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