Adana'da otomobile bağladıkları atı koşturan 2 şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobile bağlanan atın koşturulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobile bağlanan atın koşturulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Topalak Mahallesi'nde 34 LDV 49 plakalı otomobilin arkasına bağlanan atın koşturulduğu videonun bazı sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından dün gözaltına alınan sürücü S.T. ve hayvanın sahibi A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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