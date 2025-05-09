Adana'da otomobile bağladıkları atı koşturan 2 şüpheli tutuklandı

Topalak Mahallesi'nde 34 LDV 49 plakalı otomobilin arkasına bağlanan atın koşturulduğu videonun bazı sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından dün gözaltına alınan sürücü S.T. ve hayvanın sahibi A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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