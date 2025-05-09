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        Adana'da otomobile bağladıkları atı koşturan 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobile bağlanan atın koşturulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:55 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:55
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        Adana'da otomobile bağladıkları atı koşturan 2 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobile bağlanan atın koşturulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Topalak Mahallesi'nde 34 LDV 49 plakalı otomobilin arkasına bağlanan atın koşturulduğu videonun bazı sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından dün gözaltına alınan sürücü S.T. ve hayvanın sahibi A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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