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        Adana'da nehirde su samuru görüntülendi

        Adana'da nehirde nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:59 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:59
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        Adana'da nehirde su samuru görüntülendi
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        Adana'da nehirde nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Seyhan Nehri'nde su samuru görüldü.

        Bir süre suyun üstünde kalan su samuru, sudan çıkarak bir süre yürüdükten sonra gözden kayboldu.

        Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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