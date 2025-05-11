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        Adana'da elektrikli bisikletle giderken sokakta oynayan çocuğu çekerek düşüren 3 kişi yakalandı

        Adana Valiliği, merkez Yüreğir ilçesinde sokakta oynayan çocuğun formasından çekilerek yere düşürülmesine ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:47 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:47
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        Adana'da elektrikli bisikletle giderken sokakta oynayan çocuğu çekerek düşüren 3 kişi yakalandı
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        Adana Valiliği, merkez Yüreğir ilçesinde sokakta oynayan çocuğun formasından çekilerek yere düşürülmesine ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Valilik, seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli bisikletteki kişilerin sokakta oynayan H.D'yi formasından çekerek yere düşürdüğü anlara ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayın faili oldukları belirlenen İ.T, A.S. ve K.O, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğimiz tarafından sürdürülmektedir."

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, elektrikli bisikletin sürücüsünün arkasındaki 2 kişi tarafından düşürülen 7-8 yaşlarındaki çocuğun yerde sürüklenmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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