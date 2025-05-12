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        Kozan'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:13
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        Kozan'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Mayıs tarihlerinde 345 personelin katılımıyla denetim yaptı.

        Denetimlerde, 3 tabanca, bunlara ait fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 162 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Trafik kurallarına aykırı davranan 6 araç sürücüsüne ceza kesilen uygulamada, 25 araç ve 15 motosiklet trafikten men edildi.

        Denetimde ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.

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