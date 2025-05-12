Adana'da satranç yardımcı antrenörlük kursu başladı

Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, kursa katılımın yoğun olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür etti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Çukurova Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen 1. kademe satranç yardımcı antrenörlük kursu başladı.

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