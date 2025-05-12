Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığa dava

Sanığın para vermeyi kabul etmeyen S.Y'yi yanında bulunan bıçakla sol bacağından yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede İ.H.K'nin "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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