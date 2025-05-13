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        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin öldürülmesi, İl Başkanı'nın da yaralanması davasında karar

        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:00
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        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri'nin öldürülmesi, İl Başkanı'nın da yaralanması davasında karar
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        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile partililer de izleyici olarak yer aldı.

        Mahkeme başkanı, sanık Sever'in akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik raporların dava dosyasına eklendiğini anımsattı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Sacit Pişgin'e yönelik öldürme eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Salih Demir'e karşı "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde" öldürme kastıyla hareketi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, ayrıca "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık Sever savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "HÜDA PAR Adana İl binasının mülkiyeti bana aittir. O bina için benden izin aldılar mı? Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ali Sever'i Sacit Pişgin'e yönelik öldürme eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Salih Demir'e karşı "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde" öldürme kastıyla hareketi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 12 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

        - "Ağır bir ceza ama yetersiz"

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, duruşmanın ardından gazetecilere, olayda hayatını kaybeden partisinin İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet diledi.

        Mahkemenin sonuçlandığını ve sanığın cezalandırıldığını belirten Yapıcıoğlu, "Bize göre bu ceza da yetersiz. Evet ağır bir ceza ama yetersiz." dedi.

        Yapıcıoğlu, sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporların mahkemeye sunulduğunu anımsatarak, "İlk günden beri katil deli numarası yaptı. Akli melekelerinin düzgün olmadığı, akıl hastası olduğu yönünde, belki bu şekilde bir kurtuluş yolu bulabilirim diye duruşmada da hala bu işaretleri vermeye devam etti. Halbuki her iki adli tıp raporunda da cezai ehliyetinin tam olduğu şeklinde raporlar var. Deli numarası yaparak bizim aklımızla alay etmeye çalıştı. Mahkeme bunu yutmadı." ifadelerini kullandı.

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında 22 Temmuz 2023'te bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, zanlı Ali Sever tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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