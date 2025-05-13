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        Adana'da hatalı park edilen 352 aracın sürücüsüne ceza uygulandı

        Adana'da araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 352 sürücüye ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:22
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        Adana'da hatalı park edilen 352 aracın sürücüsüne ceza uygulandı
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        Adana'da araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 352 sürücüye ceza yazıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler, Saydam, Çakmak, Ali Münif Yeğenağa ve Abidinpaşa caddelerindeki yasak bölgelere araç park edenlerle ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, 352 aracın sürücüsüne ceza uyguladı.

        Çalışmada eksik belge nedeniyle trafikten men edilen 28 araç, çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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