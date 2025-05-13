Adana'da hatalı park edilen 352 aracın sürücüsüne ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler, Saydam, Çakmak, Ali Münif Yeğenağa ve Abidinpaşa caddelerindeki yasak bölgelere araç park edenlerle ilgili çalışma başlattı.

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