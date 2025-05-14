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        Adana'da ormanlık alana kenevir eken 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da ormanlık alanda 2 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:39
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        Adana'da ormanlık alana kenevir eken 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da ormanlık alanda 2 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Feke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Hint keneviri ekimi yapılacağı bilgisi alınan ormanlık alandaki bir bölgeyi yerleştirilen gizli kamerayla takip etti.

        Ekipler, bitkilerin bir kısmını eken 2 şüpheliyi kameradan tespit ederek gözaltına aldı.

        Bölgede yapılan çalışmada, bir kısmı ekili 2 bin 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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