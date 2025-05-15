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        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalelerde bulundukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalelerde bulundukları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:56
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        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalelerde bulundukları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı
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        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalelerde bulundukları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tıbbi müdahaleler yapıldığı öne sürülen sağlık kabini ve güzellik merkezi gibi 9 adrese operasyon düzenledi.

        İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı çalışmada 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 2 bin 718 tıbbi cihaz ve 8 bin 918 ilaç ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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