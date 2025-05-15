Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları öne sürülen 4 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet P, İdris T, Mehmet Emin A. ve Selman Ş. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık H.Ç, sanıklardan Selman Ş'yi tanıdığını belirterek, "Selman Ş'nin ikametine yakın yerde bakkal işletiyorum. Olay günü Selman Ş'nin evden çıktığını gördüm. Ağabeyinin kaza yapması üzerine evden ayrıldığını ailesinden öğrendim. Zaten Selman Ş. evden çıkarken telefon görüşmesi yapıyordu. Evden yürüyerek ayrıldı. Motosiklet kullandığını görmedim. Yanında başka bir kimse de yoktu." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Selman Ş, polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atmadığını savunarak, "Önceki celsede verdiğim beyanlarımı tekrar ediyorum. Olaya karışan hiç kimseyi motosikletle dışarıda beklemedim. Çarşı ve mahalle bekçilerine silah doğrultmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.