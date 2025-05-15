Adana'da devrilen otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Yenibaraj Mahallesi'nde refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.