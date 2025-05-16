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        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan 2 sanıktan birine 25 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanıktan birine 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verildi, diğeri beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:21
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        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan 2 sanıktan birine 25 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanıktan birine 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verildi, diğeri beraat etti.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gizem K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Mevlüt S. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 2 Eylül 2024'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilerek Yeşilyurt Mahallesi'nde durdurulan Gizem K'nin çantasında yapılan aramada 86,93 gram eroin ve 52 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğunu, Gizem K'nin de ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mevlüt S. ile aldıklarını itiraf ettiğini anlatarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Gizem K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Heyet, Mevlüt S'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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