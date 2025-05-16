Adana'da eczacılara stres konulu eğitim verildi

Katılımcılara stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yollarıyla ilgili bilgi veren Öztanrıöver, duyguların bastırılması, dışa vurulamaması ya da sınır koyamama gibi durumların stresin tamponlanamamasına yol açtığını belirtti.

Adana Eczacı Odasınca düzenlenen eğitime psikiyatrist ve psikoterapist Sümer Öztanrıöver konuşmacı olarak katıldı.

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