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        Adana'da eczacılara stres konulu eğitim verildi

        Adana'da stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yolları konusunda eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:38
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        Adana'da eczacılara stres konulu eğitim verildi
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        Adana'da stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yolları konusunda eğitim düzenlendi.

        Adana Eczacı Odasınca düzenlenen eğitime psikiyatrist ve psikoterapist Sümer Öztanrıöver konuşmacı olarak katıldı.

        Katılımcılara stresle ilişkili hastalıklar ve korunma yollarıyla ilgili bilgi veren Öztanrıöver, duyguların bastırılması, dışa vurulamaması ya da sınır koyamama gibi durumların stresin tamponlanamamasına yol açtığını belirtti.

        Eğitime Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ ve eczacılar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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