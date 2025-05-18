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        Kozan'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:25
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        Kozan'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kozan-Feke kara yolunun Durmuşlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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