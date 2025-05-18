Kozan'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kozan-Feke kara yolunun Durmuşlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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