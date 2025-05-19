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        MHP İl Başkanı Kanlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:48
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        MHP İl Başkanı Kanlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in ilk taşlarının 19 Mayıs'ta döşediğini kaydeden Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

        "Atatürk 19 Mayıs'ı en çok güvendiği ve geleceğimizin güvencesi olarak gördüğü gençlerimize bayram olarak armağan etmiş ve kurulan Cumhuriyet'i gençlerimizin emanetine bırakmıştır. Bizler de gençlerimizle, 19 Mayıs ruhuyla Cumhuriyet'imize canımız pahasına sahip çıkacağız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz."

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