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        Adana ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:33
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        Adana ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra sporcu, öğrenci ve vatandaşların da yer aldığı kortej, İstasyon Meydanı'na yürüdü.

        Buradaki programda konuşan Loğoğlu, "19 Mayıs, milletimizin en zor şartlarda dahi azmi ve manevi gücüyle askeri ve teknik gücü yüksek devletleri mağlup edebileceğinin ispat günüdür." dedi.

        Öğrencilerin şiir okuduğu programda sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren gençlere ödül verildi.

        Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve bazı milletvekilleri de katıldı.

        - Mersin

        Mersin'de İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir'in Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı programda öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler yapıldı.

        - Hatay

        Hatay'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Alanı'ndaki törenle kutlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Hatay Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Masatlı, törenin ardından gazetecilere, Türkiye'nin bağımsızlığını, kültürünü ve tarihini gençlerle korumaya devam edeceklerini söyledi.

        Kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Masatlı, "Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm çalışma ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm pistinde düzenlenen törende katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Sporcuların Vali Erdinç Yılmaz'a Türk bayrağı takdim ettiği programda, öğrenciler şiir okudu ve jandarma ekipleri de dedektör köpeklerle gösteri yaptı.

        Programa Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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