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        Adana ve Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Adana ve Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kutlama programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:42 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:51
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        Adana ve Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Adana ve Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kutlama programları düzenlendi.

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında belediye binası önünde toplanan vatandaşlar meşale ve Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından meydanda sanatçı Göksel tarafından konser verildi.

        Vatandaşlar Göksel'in seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        - Mersin'de 100 metre Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

        Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Valilik himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "bayrak yürüyüşü" etkinliği, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan saat 19.19'da başladı.

        Yürüyüşe geçen protokol, vatandaş ve öğrencilere, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığının bando ekibi de eşlik etti.

        Katılımcıların 100 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

        Etkinliğin sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programa, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve milli sporcular da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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