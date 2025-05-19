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        Adana'da kız arkadaşını bıçakla öldüren kişi intihar etti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:39
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        Adana'da kız arkadaşını bıçakla öldüren kişi intihar etti
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Engin Y. (31), Huzurevleri Mahallesi'ndeki 15 katlı apartmanın 12. katında bulunan evinde, kız arkadaşı Şevval Ç. (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın ardından Engin Y, Şevval Ç'yi bıçaklayarak öldürdü. Ardından evin penceresinden atlayan Engin Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cenazeler, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Engin Y'nin bıraktığı 6 sayfalık bir mektup bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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