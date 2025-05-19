Adana'da kız arkadaşını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Engin Y'nin bıraktığı 6 sayfalık bir mektup bulunduğu öğrenildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Engin Y. (31), Huzurevleri Mahallesi'ndeki 15 katlı apartmanın 12. katında bulunan evinde, kız arkadaşı Şevval Ç. (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

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