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        Adana'da otomobil bagajında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 sanığa dava

        Adana'da, otomobilin bagajında 44 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:44
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        Adana'da otomobil bagajında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 4 sanığa dava
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        Adana'da, otomobilin bagajında 44 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında otomobil bagajında 44 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 9 Ocak'ta tutuklanan D.K, F.A, H.C. ve O.A. hakkında savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, F.A. idaresindeki içerisinde D.K, H.C. ve O.A'nın bulunduğu otomobilin İncirlik uygulama noktasında durdurulduğu, aracın bagajındaki koliye gizlenmiş halde 72 pakette 44 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.

        Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildiği anlatılan iddianamede, D.K, F.A, H.C. ve O.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Tutuklu 4 sanığın yargılaması 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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