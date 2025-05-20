Adana'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı
Adana'da 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir kamyoneti merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.
Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, aracın sürücüsü İsa B. (20) ve yanındaki Yusuf A'yı (25) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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