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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'da 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:20
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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir kamyoneti merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde takibe aldı.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 2 şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

        Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, aracın sürücüsü İsa B. (20) ve yanındaki Yusuf A'yı (25) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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