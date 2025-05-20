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        Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:27
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        Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerde savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı gruplar halinde yaptıkları çalışmayla idmanı tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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