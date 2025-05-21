Adana'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

Caddedeki kavga sırasında M.A'nın tabancayla F.B'ye 5 el ateş ettikten sonra kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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