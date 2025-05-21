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        Adana'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladığı öne sürülen sanık hakkında 10 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:48 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:48
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        Adana'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladığı öne sürülen sanık hakkında 10 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Yeşiltepe Mahallesi Dilek Atlığ Caddesi'nde 10 Mayıs 2024'te F.B'yi (43) ağır yaralandığı gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan M.A. (40) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık M.A. ile müşteki F.B. arasında iş yerinin kira ücretinin belirlenmesi konusunda çıkan tartışmanın husumete dönüştüğü belirtildi.

        Caddedeki kavga sırasında M.A'nın tabancayla F.B'ye 5 el ateş ettikten sonra kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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