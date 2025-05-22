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        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:41
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        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 3 Eylül 2024'te gece saatlerinde Dumlıpınar Mahallesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı'nda yanına gelen kişiye peçeteye gizlediği 6,58 gram sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        S.Y'nin adresinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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